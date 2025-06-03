В России импортозаместят хирургический набор для стоматологов

Ученые решили создать универсальный и удобный набор, который включит полный спектр инструментов для разных типов операций. Новый комплект будет особенно полезен при сложных случаях, например, когда костная ткань под зубами сильно атрофировалась и установка имплантата становится затруднена, отметили в пресс-службе вуза.

В набор войдет около 50 инструментов, включая фрезы для формирования лож под имплантаты, четыре вида экспандеров для расширения костей, а также декортикаторы — инструменты для снятия поверхностного слоя кости, чтобы имплантаты лучше фиксировались. Также будут динамометрические отвертки с разными насадками для точного закручивания винтов.

В университете уже подготовили конструкторскую документацию и сейчас создают 3D-модель хирургического набора. К концу 2025 года планируют представить первый прототип.