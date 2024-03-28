В России импортозаместят систему прогнозирования ресурса авиадвигателей

Опубликовано 28 марта 2024, 15:49
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В России импортозаместят систему прогнозирования ресурса авиадвигателейС использованием машинного обучения
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза планируют создать систему, способную прогнозировать остаточный ресурс двигателей самолетов на замену импортной. Разработка будет базироваться на машинном обучении, что сделает ее более гибкой и адаптивной. Ожидается, что новая система значительно снизит затраты на обслуживание и продлит срок службы двигателей.
Система будет основываться на анализе данных с датчиков, установленных на двигателях, и оценивать различные параметры, включая газодинамические характеристики и параметры внешней среды. Также будут учитываться данные о состоянии важных компонентов двигателя. Это позволит выявлять возможные сбои и обеспечивать безопасность полетов, отметили в пресс-службе.
Студенты работают в сотрудничестве с крупной российской авиакомпанией, и первый вариант системы планируется представить уже летом. Новая российская система превзойдет иностранную благодаря использованию технологий искусственного интеллекта.