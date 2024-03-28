В России импортозаместят систему прогнозирования ресурса авиадвигателей

Система будет основываться на анализе данных с датчиков, установленных на двигателях, и оценивать различные параметры, включая газодинамические характеристики и параметры внешней среды. Также будут учитываться данные о состоянии важных компонентов двигателя. Это позволит выявлять возможные сбои и обеспечивать безопасность полетов, отметили в пресс-службе.

Студенты работают в сотрудничестве с крупной российской авиакомпанией, и первый вариант системы планируется представить уже летом. Новая российская система превзойдет иностранную благодаря использованию технологий искусственного интеллекта.