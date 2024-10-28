В России импортозаместят спецтехнику для буровых работ

Опубликовано 28 октября 2024, 22:221 мин.
В России импортозаместят спецтехнику для буровых работПоявится новое производство
В Подмосковье запустят производство самоходных платформ для транспортировки буровых модулей. Этот проект, реализуемый Торговым домом «Арсенал-Сервис», станет частью программы импортозамещения и позволит сократить зависимость от иностранных поставщиков, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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Земельный участок был передан в льготную аренду в рамках программы «Земля за 1 рубль». Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подчеркнула, что инвестиции в проект превысят 95 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать 36 рабочих мест, а производство должно начать работу в 2026 году.
Компания будет использовать продукцию отечественных поставщиков, включая швеллер, узлы рамы, трансмиссию и другие компоненты. Это не только поддержит внутреннее производство, но и обеспечит высокое качество и надежность выпускаемой техники.