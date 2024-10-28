В России импортозаместят спецтехнику для буровых работ

Земельный участок был передан в льготную аренду в рамках программы «Земля за 1 рубль». Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подчеркнула, что инвестиции в проект превысят 95 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать 36 рабочих мест, а производство должно начать работу в 2026 году.

Компания будет использовать продукцию отечественных поставщиков, включая швеллер, узлы рамы, трансмиссию и другие компоненты. Это не только поддержит внутреннее производство, но и обеспечит высокое качество и надежность выпускаемой техники.