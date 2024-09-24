В России импортозаместят судовые насосы

КМЗ планирует заменить поставки насосов от таких компаний, как ALLWEILER и Azcue Pumps. В сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом завершены исследования по созданию трех типов насосов: балластного, осушительного и пожарного. Эти устройства будут необходимы для судостроительных верфей, таких как «Звезда» и «Адмиралтейские верфи», отметил Даниленко.

Планируется, что насосы, высотой до двух метров и длиной до четырех метров, смогут работать в сложных морских условиях с производительностью до 3000 кубометров в час. Проект реализуется с поддержкой Минпромторга и должен быть внедрен в 2025—2026 годах.