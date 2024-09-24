В России импортозаместят судовые насосы

Опубликовано 24 сентября 2024, 15:141 мин.
В России импортозаместят судовые насосыПроект оценен в 7 миллиардов рублей
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) успешно завершил разработку и производство первой опытной партии судовых насосов. Это позволит импортозаместить иностранных производителей на 7 миллиардов рублей до 2035 года. Управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко отметил, что потребность судостроительной отрасли России составляет 445 единиц насосов, стоимость каждого из которых достигает 15−16 миллионов рублей.
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КМЗ планирует заменить поставки насосов от таких компаний, как ALLWEILER и Azcue Pumps. В сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом завершены исследования по созданию трех типов насосов: балластного, осушительного и пожарного. Эти устройства будут необходимы для судостроительных верфей, таких как «Звезда» и «Адмиралтейские верфи», отметил Даниленко.
Планируется, что насосы, высотой до двух метров и длиной до четырех метров, смогут работать в сложных морских условиях с производительностью до 3000 кубометров в час. Проект реализуется с поддержкой Минпромторга и должен быть внедрен в 2025—2026 годах.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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