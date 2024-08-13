В России использовали ИИ для анализа виноградников

По словам гендиректора SR Data Игоря Кожелина, традиционный анализ спутниковых снимков был трудоемким и требовал месяцев работы сотен специалистов. Теперь для этой задачи достаточно одного IT-специалиста и нескольких дешифровщиков. Обучение модели заняло четыре месяца и 3,5 тыс. снимков, но сам анализ проводится за несколько секунд.

Кожелин отметил, что такая технология может быть применена для мониторинга крупных сельскохозяйственных угодий и агропромышленных комплексов, что значительно упрощает управление большими территориями.