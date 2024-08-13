В России использовали ИИ для анализа виноградников

Опубликовано 13 августа 2024, 18:01
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В России использовали ИИ для анализа виноградниковПо спутниковым снимкам
Искусственный интеллект, обученный специалистами российской компании SR Data, провел анализ целесообразности использования сельскохозяйственных угодий для виноделия. Модель ИИ проанализировала спутниковые снимки сверхвысокого разрешения, изучив состояние виноградников, их площадь и количество объектов на территории винодельни.
© Ferra.ru
По словам гендиректора SR Data Игоря Кожелина, традиционный анализ спутниковых снимков был трудоемким и требовал месяцев работы сотен специалистов. Теперь для этой задачи достаточно одного IT-специалиста и нескольких дешифровщиков. Обучение модели заняло четыре месяца и 3,5 тыс. снимков, но сам анализ проводится за несколько секунд.
Кожелин отметил, что такая технология может быть применена для мониторинга крупных сельскохозяйственных угодий и агропромышленных комплексов, что значительно упрощает управление большими территориями.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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