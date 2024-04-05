В России использовали медуз для изучения рака

Используя коллаген медуз, ученые создали трехмерные модели опухолей, что позволяет изучать различные виды рака и подбирать наиболее эффективные методы лечения. Эксперименты показали, что коллаген создает благоприятные условия для роста как нормальных, так и злокачественных клеток, а новые модели могут быть использованы для изучения глиомы и разработки инновационных методов лечения опухоли.

Помимо научных применений, использование коллагена медуз решает проблемы импортозамещения и экологические вопросы. Получение коллагена из местных источников поможет снизить зависимость от импорта и справиться с дорогостоящими затратами на лекарства и реактивы.