В России использовали медуз для изучения рака

Опубликовано 05 апреля 2024, 17:46
1 мин.
В России использовали медуз для изучения ракаВпервые
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно коллегами из Национального медицинского исследовательского центра онкологии впервые использовал коллаген из медуз Азовского моря для выращивания клеток. Это открытие может быть ключом к изучению раковых заболеваний и разработке эффективной терапии.
© Ferra.ru
Используя коллаген медуз, ученые создали трехмерные модели опухолей, что позволяет изучать различные виды рака и подбирать наиболее эффективные методы лечения. Эксперименты показали, что коллаген создает благоприятные условия для роста как нормальных, так и злокачественных клеток, а новые модели могут быть использованы для изучения глиомы и разработки инновационных методов лечения опухоли.
Помимо научных применений, использование коллагена медуз решает проблемы импортозамещения и экологические вопросы. Получение коллагена из местных источников поможет снизить зависимость от импорта и справиться с дорогостоящими затратами на лекарства и реактивы.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: