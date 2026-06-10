В России
Опубликовано 10 июня 2026, 18:16
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В России испытали чат-бота для наблюдения за пациентами с шизофренией

Система помогает вести дневник состояния
Ученые из Сеченовского университета впервые в России испытали чат-бота для дистанционного наблюдения за пациентами с расстройствами шизофренического спектра. Результаты работы опубликованы в журнале «Consortium Psychiatricum», пишет ТАСС.
В России испытали чат-бота для наблюдения за пациентами с шизофренией

© Ferra.ru

В исследовании участвовали 15 человек в стадии ремиссии. На протяжении 9 дней они дважды в день заполняли цифровой дневник, отвечая на вопросы о симптомах, качестве сна и соблюдении лечения. Удобство сервиса оценивалось по 21 показателю.

По итогам испытаний более половины дневников заполнили 80% участников. Около 90% сообщили, что инструмент помогает лучше понимать свое состояние, а 53% отметили положительное влияние на эмоциональное самочувствие.

Одновременно были выявлены направления для улучшения сервиса. Так, 47% участников сочли заполнение дневника утомительным, а 67% предложили сократить число вопросов.

Разработчики планируют доработать систему.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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