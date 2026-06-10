В России испытали чат-бота для наблюдения за пациентами с шизофренией

В исследовании участвовали 15 человек в стадии ремиссии. На протяжении 9 дней они дважды в день заполняли цифровой дневник, отвечая на вопросы о симптомах, качестве сна и соблюдении лечения. Удобство сервиса оценивалось по 21 показателю.

По итогам испытаний более половины дневников заполнили 80% участников. Около 90% сообщили, что инструмент помогает лучше понимать свое состояние, а 53% отметили положительное влияние на эмоциональное самочувствие.

Одновременно были выявлены направления для улучшения сервиса. Так, 47% участников сочли заполнение дневника утомительным, а 67% предложили сократить число вопросов.

Разработчики планируют доработать систему.