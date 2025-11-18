В России испытали дроны с ИИ для поиска людей

Опубликовано 18 ноября 2025, 19:511 мин.
В России испытали дроны с ИИ для поиска людейТехнология обрабатывает информацию прямо на борту беспилотников
В России завершились испытания технологии бортового искусственного интеллекта (ИИ) для поиска людей с помощью беспилотных авиационных систем. В финальном этапе конкурса «Автономный поиск. На борту» участвовали 15 команд, которые тестировали системы на пяти типах дронов.
© Ferra.ru
Победителем стала команда DroneFlight, чье решение показало лучший результат обнаружения. Беспилотники были оснащены камерами высокого разрешения, тепловизорами и вычислительными модулями. Технология позволяет обрабатывать информацию непосредственно на борту и передавать координаты найденных объектов.
Задача состояла в обследовании зоны площадью 0,5 кв. км с обнаружением не менее половины манекенов, имитирующих людей. Беспилотник справляется с этой задачей за 13 минут, тогда как пешей группе из 10 человек потребовалось бы 6−10 часов. Призовой фонд конкурса составил 40 миллионов рублей.