В России испытали фотобиореактор для получения кислорода из микроводорослей

Фотобиореактор культивирует фотосинтезирующие микроорганизмы, поддерживая необходимые параметры освещения, температуры и подачи углекислого газа. В процессе фотосинтеза микроводоросли поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Такие системы рассматриваются для использования на орбитальных станциях и межпланетных кораблях, где они могут стать частью замкнутой системы жизнеобеспечения.

Разработчики сообщили, что изучили результаты отечественных исследований, проводившихся с 1960-х годов, и адаптировали их с применением современных технологий. В дальнейшем планируется добавить в систему рыб и другие водные организмы, а также испытать технологию в наземных производственных процессах.