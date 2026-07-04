В России испытали фотобиореактор для получения кислорода из микроводорослей

Опубликовано 04 июля 2026, 10:151 мин.
В России испытали фотобиореактор для получения кислорода из микроводорослейУстановка работает на фотосинтезе
Российский проект 435nm провел публичные испытания прототипа автоматизированного фотобиореактора, предназначенного для выращивания микроводорослей. Во время теста руководитель проекта Александр Шаенко около 25 минут дышал через систему установки, пишут «Известиям».
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Фотобиореактор культивирует фотосинтезирующие микроорганизмы, поддерживая необходимые параметры освещения, температуры и подачи углекислого газа. В процессе фотосинтеза микроводоросли поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Такие системы рассматриваются для использования на орбитальных станциях и межпланетных кораблях, где они могут стать частью замкнутой системы жизнеобеспечения.
Разработчики сообщили, что изучили результаты отечественных исследований, проводившихся с 1960-х годов, и адаптировали их с применением современных технологий. В дальнейшем планируется добавить в систему рыб и другие водные организмы, а также испытать технологию в наземных производственных процессах.