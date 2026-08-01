В России испытали квантовые точки для адресной доставки бора к опухолям

Ведущий научный сотрудник центра Юрий Туманов в рамках конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» сообщил, что квантовые точки были получены путем последовательной обработки дисперсии порошка кристаллического бора. Такие частицы имеют размер в несколько нанометров, обладают высокой флуоресценцией и люминесценцией, а также способны сохраняться в организме до месяца, что позволяет использовать их как видимые метки при лечении.

Сейчас технология проходит доклинические испытания на животных. Исследователи оценивают токсичность соединения и его распределение по органам после инъекции. Затем эксперименты планируется продолжить на более крупных млекопитающих.