В России испытали макет спутника зондирования Земли

Запуск аппарата КОЭН запланирован на 2026 год
В пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что в Ракетно-космическом центре «Прогресс» завершились испытания динамического макета нового спутника дистанционного зондирования Земли. Аппарат КОЭН предназначен для работы на низкой околоземной орбите высотой 500 километров.
Макет массой 485 килограммов прошел проверку на вибрационную устойчивость, а также испытания по определению массы и центра масс. Наземные тесты подтвердили надежность бортовых систем в условиях, приближенных к реальному космическому полету. Планируется, что спутник проработает на орбите пять лет, отметили в пресс-службе.

Космический аппарат будет обладать высокодетальной оптико-электронной системой наблюдения. Разрешение съемки в видимом диапазоне составит 0,5 метра на пиксель при полосе захвата 12 километров. Это позволит создавать карты масштабом 1:10 000 и 1:25 000 для применения в геодезии, сельском хозяйстве и кадастровых работах.

Годовая производительность спутника достигнет 15 миллионов квадратных километров, что сравнимо с площадью территории России. Данные с аппарата будут использоваться для мониторинга состояния лесов и отслеживания чрезвычайных ситуаций. Испытания проведены при поддержке Фонда НТИ.