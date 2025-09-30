В России испытали макет спутника зондирования Земли

Макет массой 485 килограммов прошел проверку на вибрационную устойчивость, а также испытания по определению массы и центра масс. Наземные тесты подтвердили надежность бортовых систем в условиях, приближенных к реальному космическому полету. Планируется, что спутник проработает на орбите пять лет, отметили в пресс-службе.

Космический аппарат будет обладать высокодетальной оптико-электронной системой наблюдения. Разрешение съемки в видимом диапазоне составит 0,5 метра на пиксель при полосе захвата 12 километров. Это позволит создавать карты масштабом 1:10 000 и 1:25 000 для применения в геодезии, сельском хозяйстве и кадастровых работах.

Годовая производительность спутника достигнет 15 миллионов квадратных километров, что сравнимо с площадью территории России. Данные с аппарата будут использоваться для мониторинга состояния лесов и отслеживания чрезвычайных ситуаций. Испытания проведены при поддержке Фонда НТИ.