В России испытали новый препарат для лечения рака

Препарат, созданный для борьбы с раком простаты и нейроэндокринными опухолями, разработан научными специалистами при участии Научно-Исследовательского Института Атомных Реакторов, входящего в научный дивизион Госкорпорации "Росатом".

Начальник центра ядерной медицины — врач-радиолог ФНКЦРиО ФМБА России Петр Сычев рассказал, что процедура лечения прошла успешно, не вызвав побочных реакций. Препарат вводится внутривенно и проводится один раз в два месяца. Пациенты, прошедшие первый курс лечения, отмечают позитивную динамику и улучшение самочувствия. Он успешно снижает уровень белка ПСА, что является важным показателем при лечении рака предстательной железы.