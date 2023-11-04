В России испытали «революционные» протезы для артерий

Сердечно-сосудистые заболевания являются серьезной угрозой здоровью, и восстановление кровоснабжения органов и тканей при таких заболеваниях часто требует применения сосудистых протезов. До сих пор не существовало эффективных протезов, способных заменить артерии с меньшим диаметром, что делало эту задачу сложной, отметили в институте.

Ученые выбрали для экспериментов взрослых самцов павианов и успешно имплантировали сосудистые протезы диаметром от 3 до 3,5 мм в их бедренные артерии. Эта новая технология изготовления протезов на основе биосовместимых и термопластичных полимеров обладает уникальными свойствами, такими как адаптивный рост и защита от тромбообразования и аневризм.

Согласно руководителю проекта, доктору медицинских наук Ларисе Антоновой, с течением времени на месте рассосавшегося протеза вырастает новый сосуд, обеспечивая долгосрочное и эффективное восстановление кровоснабжения.