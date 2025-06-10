В России испытали роботов для обслуживания электросетей без отключений

Опубликовано 10 июня 2025, 22:421 мин.
В России испытали роботов для обслуживания электросетей без отключенийНовые технологии помогут избежать аварий и перебоев
Компания «Россети» завершила испытания роботизированной техники, которая позволит обслуживать линии электропередачи без отключения потребителей. Тесты прошли на полигоне Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей. Новая система создана специалистами научно-технического центра группы «Россети» и предназначена для установки измерительного оборудования прямо на работающих линиях.
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Внедрение этих технологий планируется в сетях «Россети Ленэнерго». Система включает индикаторы коротких замыканий, которые помогут быстро обнаруживать аварийные ситуации на линиях электропередачи. В работе с приборами задействуют беспилотные летательные аппараты, что повышает скорость и безопасность обслуживания.
Кроме того, компания изучает возможность использования искусственного интеллекта для обработки данных и управления сетями, а также технологии беспроводной зарядки дронов, которые доставляют оборудование в труднодоступные места.