В России испытали роботов для обслуживания электросетей без отключений

Внедрение этих технологий планируется в сетях «Россети Ленэнерго». Система включает индикаторы коротких замыканий, которые помогут быстро обнаруживать аварийные ситуации на линиях электропередачи. В работе с приборами задействуют беспилотные летательные аппараты, что повышает скорость и безопасность обслуживания.

Кроме того, компания изучает возможность использования искусственного интеллекта для обработки данных и управления сетями, а также технологии беспроводной зарядки дронов, которые доставляют оборудование в труднодоступные места.