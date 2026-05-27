Опубликовано 27 мая 2026, 12:52
В России испытали систему тушения литиевых аккумуляторов

Технологию проверили на транспорте и судах
Российская компания «Элехим» разработала технологию тушения литий-ионных аккумуляторов, применяемых в электромобилях, электробусах, самокатах и системах бесперебойного питания. Состав рассчитан на работу при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия и способен нейтрализовать токсичные аэрозоли, возникающие при горении батарей, пишет ТАСС.
Испытания провели на аккумуляторах разного типа и размера, включая батареи автомобилей «Москвич 3», Chevrolet, Nissan, электробусов «Камаз», а также электровелосипедов и роботов-доставщиков. Технологию также тестировали на судах «Москва 1.0», «Москва 2.0» и «Синичка».

По словам профессора Финансового Университета при Правительстве РФ, доктора экономических наук Сергея Толкачева, обычные водяные, пенные и порошковые средства не подходят для тушения литиевых батарей из-за высокой температуры горения и риска взрыва.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
