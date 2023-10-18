В России испытывают новый мобильный комплекс «Розыск-Nano» для ГИБДД и МВД

Этот комплекс разработан на заводе "Метеор," совместно с АО "Цифровой регион." Он готов к серийному производству и представляет собой комплект, включающий планшет, программное обеспечение и компактный фотовычислительный модуль. Комплекс спроектирован таким образом, что его монтаж не требует изменений в конструкции патрульных автомобилей.

"Розыск-Nano" оснащен системой распознавания автомобильных номеров и обращается к базам розыска. Если система обнаружит совпадение, она мгновенно выдаст оповещение о том, что разыскиваемое транспортное средство было обнаружено.