В России испытывают новый мобильный комплекс «Розыск-Nano» для ГИБДД и МВД

В России испытывают новый мобильный комплекс «Розыск-Nano» для ГИБДД и МВДОн готов к серийному производству
В холдинге "Росэлектроника", который входит в "Ростех" рассказали, что в Липецкой и Курской областях проводятся испытания нового мобильного комплекса "Розыск-Nano," разработанного для нужд ГИБДД и МВД, пишет РИА Новости.
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Этот комплекс предназначен для обнаружения разыскиваемых автомобилей в потоке транспорта.
Мобильный комплекс "Розыск-Nano", выявляющий в транспортном потоке разыскиваемые автомобили, проходит тестирование в Курской и Липецкой областях. Оборудование устанавливается в патрульной машине и может применяться как на стоянке, так и в движении. Комплекс "Розыск-Nano" - это отечественное решение, не имеющее прямых аналогов на российском рынке.
Этот комплекс разработан на заводе "Метеор," совместно с АО "Цифровой регион." Он готов к серийному производству и представляет собой комплект, включающий планшет, программное обеспечение и компактный фотовычислительный модуль. Комплекс спроектирован таким образом, что его монтаж не требует изменений в конструкции патрульных автомобилей.
"Розыск-Nano" оснащен системой распознавания автомобильных номеров и обращается к базам розыска. Если система обнаружит совпадение, она мгновенно выдаст оповещение о том, что разыскиваемое транспортное средство было обнаружено.