В России из клея создали капсулы для доставки лекарств

Российские ученые первыми в мире использовали цианоакрилат для изготовления капсул, аналогов нет.

Клей — цианоакрилат используют в челюстно-лицевой хирургии для склеивания тонких костей.

Цианоакрилат хорош для капсул, потому что он может полимеризоваться самостоятельно, в современных капсулах для процесса используют токсичные вещества. К тому же он сможет выпускать лекарственные вещества в нужный момент за счет медленного разложения в жидкости.

При этом использование цианоакрилата абсолютно безопасно, он не вызывает побочных реакций и полностью разрушается в организме.

Капсула будет иметь стенки толщиной меньше 100 нанометров и смогут попадать в клетку через слияние мембран.