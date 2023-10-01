В России из клея создали капсулы для доставки лекарств

В России из клея создали капсулы для доставки лекарствПервыми в мире
Ученые Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН создали из клея капсулы, которые смогут точечно доставлять лекарства, пишет Наука.рф.
Российские ученые первыми в мире использовали цианоакрилат для изготовления капсул, аналогов нет.
Клей — цианоакрилат используют в челюстно-лицевой хирургии для склеивания тонких костей.
Цианоакрилат хорош для капсул, потому что он может полимеризоваться самостоятельно, в современных капсулах для процесса используют токсичные вещества. К тому же он сможет выпускать лекарственные вещества в нужный момент за счет медленного разложения в жидкости.
При этом использование цианоакрилата абсолютно безопасно, он не вызывает побочных реакций и полностью разрушается в организме.
Капсула будет иметь стенки толщиной меньше 100 нанометров и смогут попадать в клетку через слияние мембран.