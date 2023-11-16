В России изготовили спутник для космической системы «Арктика-М»

Этот спутник, входящий в состав первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической системы, предназначен для круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и Северного Ледовитого океана.

Производство спутника завершено, и аппарат отправлен на космодром "Байконур". Планируется, что его запуск состоится в декабре текущего года. Предварительно спутник прошел ряд важных испытаний, включая термические, электрические, вибрационные и герметичные проверки двигательной установки.

Перед выведением на орбиту спутник пройдет необходимую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком. Запуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с использованием разгонного блока "Фрегат", произведенного на предприятии Лавочкина.