В России изготовили спутник для космической системы «Арктика-М»Запуск состоиться в декабре этого года
В пресс-службе администрация городского округа химки сообщили, что на предприятии Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина завершили производство второго космического аппарата для уникальной гидрометеорологической космической системы "Арктика-М", пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Этот спутник, входящий в состав первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической системы, предназначен для круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и Северного Ледовитого океана.
Производство спутника завершено, и аппарат отправлен на космодром "Байконур". Планируется, что его запуск состоится в декабре текущего года. Предварительно спутник прошел ряд важных испытаний, включая термические, электрические, вибрационные и герметичные проверки двигательной установки.
Перед выведением на орбиту спутник пройдет необходимую подготовку, заправку топливом и стыковку с разгонным блоком. Запуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с использованием разгонного блока "Фрегат", произведенного на предприятии Лавочкина.