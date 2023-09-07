В России изготовят более 130 спутников для системы «Марафон IoT»

Роскосмос заключил государственный контракт с компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева на изготовление более 130 штатных спутников для много спутниковой системы передач. Специалисты создадут пять космических комплексов «Марафон» и далее соберут около 130 спутников.

Космический спутник будет обеспечивать передачу коротких сообщений IoT. Планируется, что полный орбитальный комплекс «Марафон IoT» будет состоять из 264 космических аппаратов. Комплекс будет работать на высоте около 750 км и распределен на 12 плоскостей с приполярным наклонением, что позволит передавать данные по всей территории Земли.