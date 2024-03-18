В России изобрели новый способ очистки воды от радиации и металлов

Этот метод очистки воды основан на сочетании двух технологий: Na-катионирования и аэрирования. Он позволяет успешно очищать подземные воды от радона, альфа-активности, железа, марганца, солей жесткости и углекислоты.

Установка уже прошла успешные испытания в различных регионах, включая Челябинск, Чебаркуль и Лазурный. Она может быть использована на предприятиях пищевой индустрии, в медпунктах, школах, а также в дачных товариществах и частных домах.