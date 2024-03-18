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В России
Опубликовано 18 марта 2024, 20:51
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В России изобрели новый способ очистки воды от радиации и металлов

Для обширного использования
Аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения Архитектурно-строительного института Южно-Уральского государственного университета Максим Новоселов сообщил, что ученые вуза создали новый способ очистки воды от радиации и металлов, который может сделать ее пригодной для использования в различных сферах, включая пищевую промышленность и частные дома.

Этот метод очистки воды основан на сочетании двух технологий: Na-катионирования и аэрирования. Он позволяет успешно очищать подземные воды от радона, альфа-активности, железа, марганца, солей жесткости и углекислоты.

Установка уже прошла успешные испытания в различных регионах, включая Челябинск, Чебаркуль и Лазурный. Она может быть использована на предприятиях пищевой индустрии, в медпунктах, школах, а также в дачных товариществах и частных домах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#вода
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#Россия
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#Радиация