В России изобрели новый тип упаковки для защиты товара от подделок

Новая методика позволяет создавать многоуровневую защиту, используя уникальные оптические свойства полимерных пленок. За счет сочетания различных процессов, таких как перфорация и термическая обработка, ученые создают цветопеременную маркировку, невозможную для подделки.

Основой технологии является многослойная полимерная пленка с «памятью формы», способная формировать тактильный микрорельеф и многоцветное изображение при термическом воздействии. Это позволяет интегрировать уникальные защитные метки непосредственно в упаковку товара.

Предложенное решение не только обеспечивает эффективную защиту от фальсификации, но и позволяет создавать уникальные маркировки для каждой партии продукции. Это делает массовое производство поддельных товаров нецелесообразным и обеспечивает дополнительный уровень безопасности для потребителей.

Технология уже успешно прошла испытания в лаборатории и запатентована. Следующим шагом будет ее внедрение на производственных линиях для создания защищенной упаковки.