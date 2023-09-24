В России изобрели технологию построения 3D-модели месторождений

В отличие от существующих решений, основанных на ручном вводе данных, данное программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс, что экономит время и повышает точность.

Для построения 3D-моделей используются данные, полученные из образцов керна, сейсмической информации и геостатистики. Нейронная сеть интерпретирует данные быстрее и точнее, чем человек. Она обеспечивает гибкость, позволяя динамически обновлять цифровые модели по мере поступления новой информации.

К данной разработке проявили интерес специалисты отрасли, и в настоящее время ведутся работы по доработке интерфейса программы на основе отзывов профильных предприятий. Программа демонстрирует точность 97,65%, отработанную на открытых геологоразведочных данных.