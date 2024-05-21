В России изобрели устройство для удаления снега с крыш

Принцип работы устройства прост: оно состоит из нижнего и верхнего барабанов и замкнутой эластичной ленты, покрывающей кровлю. Лента совершает поступательное движение, сбрасывая снег в безопасное время, когда поблизости нет людей. При накоплении снега на верхней части ленты, масса снега создает давление, приводящее в движение барабаны и ленту, которая сбрасывает снег с крыши.

Устройство выделяется отсутствием вибраций, что предотвращает разрушение зданий. Кроме того, оно охватывает всю площадь крыши, включая края, обеспечивая полную очистку. Коммунальные компании уже проявили интерес к этой инновации, способной значительно упростить уборку крыш в зимний период, отметили в пресс-службе.