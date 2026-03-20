В России
Опубликовано 20 марта 2026, 20:25
1 мин.

В России изучат перепрограммирование клеток против старения

Технология основана на белках Яманаки
Российский консорциум «Активное долголетие» ведет разработку технологии борьбы со старением на основе перепрограммирования клеток. В проекте участвуют ученые из Волгограда. Работы находятся на доклинической стадии. Подход схож с механизмом американского экспериментального препарата ER-100, который недавно допустили к испытаниям на людях.
© Ferra.ru

ER-100 стимулирует работу четырех ключевых белков, открытых в 2006 году японским ученым Синъей Яманакой. Эти белки запускают естественные внутриклеточные механизмы без генетических вмешательств. Заместитель директора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Дарья Подчиненова отметила, что американский препарат направлен на омоложение клеток нервной системы.

В будущем подобные средства могут применять для борьбы с неврологическими заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера. Однако предсказать, насколько конкретный препарат увеличит продолжительность жизни, сложно из-за разнонаправленности возрастных нарушений. В долгосрочной перспективе технологию можно адаптировать для восстановления различных органов и систем.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука