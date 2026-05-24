В России изучат риски эксплуатации автомобилей с правым рулем

Опубликовано 24 мая 2026, 14:34
В России изучат риски эксплуатации автомобилей с правым рулемИсследование проведут до 2028 года
Правительство России поручило Минтрансу, МВД, Минпромторгу и ФГУП «НАМИ» провести исследование, связанное с участием в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. В рамках работы ведомства должны оценить возможные риски эксплуатации таких машин. Итоги исследования планируют представить в кабмин до 2028 года, пишет РИА Новости.
Кроме того, власти намерены рассмотреть вопрос о введении специальных программ подготовки водителей праворульных автомобилей. Речь идет о регионах, где такие машины составляют значительную часть автопарка. Доклад по этой теме Минпросвещения, МВД и Минпромторг должны подготовить до 2027 года.
Меры включены в план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.