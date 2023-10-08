В России изучили элитное погребение раннего железного века

При исследовании 22 погребений археологи обнаружили множество разнообразных артефактов: железные ножи, железные и костяные наконечники стрел, пряжки, различные сосуды, а также такие редкие предметы, как шейная бронзовая гривна и костяная подвеска с изображением кабана.

В погребениях обнаружены отличительные признаки, свидетельствующие о высоком статусе погребенных. Одежда умерших женщин включала меховые или тканевые шапки, украшенные разноцветным бисером и вышивкой, скрепленные серебряными нитями. На головных уборах находились уникальные подвески различной формы: одна из них была изготовлена из бронзы, а две - из золота, что свидетельствует о торговле и культурном обмене с другими регионами.

Археологи также обратили внимание на необычную конструкцию курганов с перекрывающимися могилами, что позволило определить хронологию поселения, подтвержденную впоследствии радиоуглеродным датированием.

Исследование показало, что рацион питания людей в целом был однородным, но варьировался в зависимости от пола. Женщины потребляли больше белка, что, вероятно, связано с их оседлым образом жизни вблизи рек, богатых рыбой.