В России изучили влияние спорта на микробиом детей

В эксперименте приняли участие школьники в возрасте 8−12 лет, разделенные на три группы: дети с обычной физической активностью, те, кто занимался боевыми искусствами три-четыре месяца, и тхэквондисты со стажем более года. У всех участников было проведено полное секвенирование микрофлоры кишечника. Ученые выявили более 100 родов микроорганизмов, из которых особый интерес вызвала бактерия рода Akkermansia, отметили в пресс-службе.

Как отмечают исследователи, Akkermansia muciniphila укрепляет слизистую кишечника, защищая организм от проникновения вредных веществ. Кроме того, она помогает бороться с метаболическим синдромом и ожирением, регулируя усвоение глюкозы и фруктозы.

Руководитель проекта, Анастасия Кабачкова, подчеркнула, что в детском возрасте микробиом активно формируется, и влияние физической активности на этот процесс крайне важно.