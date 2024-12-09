В России
Опубликовано 09 декабря 2024, 18:20
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В России изучили влияние спорта на микробиом детей

Физическая активность улучшает микрофлору и укрепляет здоровье
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза провели уникальное исследование, посвященное влиянию физической активности на микробиом кишечника детей. Результаты показали, что регулярные занятия спортом способствуют изменениям в составе микрофлоры, увеличивая количество полезных микроорганизмов, участвующих в метаболических процессах.
В России изучили влияние спорта на микробиом детей

© Ferra.ru

В эксперименте приняли участие школьники в возрасте 8−12 лет, разделенные на три группы: дети с обычной физической активностью, те, кто занимался боевыми искусствами три-четыре месяца, и тхэквондисты со стажем более года. У всех участников было проведено полное секвенирование микрофлоры кишечника. Ученые выявили более 100 родов микроорганизмов, из которых особый интерес вызвала бактерия рода Akkermansia, отметили в пресс-службе.

Как отмечают исследователи, Akkermansia muciniphila укрепляет слизистую кишечника, защищая организм от проникновения вредных веществ. Кроме того, она помогает бороться с метаболическим синдромом и ожирением, регулируя усвоение глюкозы и фруктозы.

Руководитель проекта, Анастасия Кабачкова, подчеркнула, что в детском возрасте микробиом активно формируется, и влияние физической активности на этот процесс крайне важно.