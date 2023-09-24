В России изучили взаимосвязь усвоения «грибного сахара» и генотипа человека

В России изучили взаимосвязь усвоения «грибного сахара» и генотипа человекаБыли выбраны в том числе народы севера
Трегалоза, известная также как «грибной сахар», - это природный углевод, содержащийся в грибах, лишайниках, морских водорослях, некоторых растениях и дрожжах. Он широко используется в качестве заменителя сахара и загустителя в пищевых продуктах. Исследователи из различных российских учреждений провели анализ ДНК жителей северных и арктических регионов России, включая хантов, манси, ненцев, эвенков, чукчей и др., чтобы усвоения «грибного сахара» и генотипа человека.
© Ferra
Трегалоза обладает защитными свойствами для клеток, предохраняя их от повреждений, вызванных обезвоживанием, холодом, окислением и другими стрессовыми факторами. Однако для усвоения трегалозы необходим особый фермент - трегалаза, который из-за генетических вариаций вырабатывается не у всех в достаточном количестве.
Исследование показало, что кумулятивный риск дефицита трегалазы у коренных жителей северной Азии Российской Федерации достигает 60-70%. Более половины из них могут испытывать дискомфорт при употреблении «грибного сахара», а еще 20% - сильные боли в животе. Наименьший риск - у обских угр, где генотип, связанный со значительным снижением активности трегалазы, встречается всего у 1% населения. Наибольший риск отмечается у эвенков, эвенков и нанайцев.
Результаты исследования помогут медицинским работникам, работающим в условиях Крайнего Севера, более точно определять причины желудочно-кишечных болей и диагностировать заболевания, связанные с приемом пищи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.