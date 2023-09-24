В России изучили взаимосвязь усвоения «грибного сахара» и генотипа человека

Трегалоза обладает защитными свойствами для клеток, предохраняя их от повреждений, вызванных обезвоживанием, холодом, окислением и другими стрессовыми факторами. Однако для усвоения трегалозы необходим особый фермент - трегалаза, который из-за генетических вариаций вырабатывается не у всех в достаточном количестве.

Исследование показало, что кумулятивный риск дефицита трегалазы у коренных жителей северной Азии Российской Федерации достигает 60-70%. Более половины из них могут испытывать дискомфорт при употреблении «грибного сахара», а еще 20% - сильные боли в животе. Наименьший риск - у обских угр, где генотип, связанный со значительным снижением активности трегалазы, встречается всего у 1% населения. Наибольший риск отмечается у эвенков, эвенков и нанайцев.

Результаты исследования помогут медицинским работникам, работающим в условиях Крайнего Севера, более точно определять причины желудочно-кишечных болей и диагностировать заболевания, связанные с приемом пищи.

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