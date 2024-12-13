В России
Опубликовано 13 декабря 2024, 12:54
1 мин.

В России изучили загрязнение микропластиком сибирских рек

И его влияние на рыб
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза провели исследование, посвященное загрязнению микропластиком крупнейших рек Сибири — Оби и Енисея. Биолог Юлия Франк защитила первую в России докторскую диссертацию на эту тему, в которой также изучено влияние синтетических частиц на рыб и земноводных.
В России изучили загрязнение микропластиком сибирских рек

© Ferra.ru

Работа ученых позволила разработать новые методы анализа, которые помогут точнее определять количество микропластика в пресноводных экосистемах. По словам директора Института биологии ТГУ Данила Воробьева, это важный шаг для получения достоверных данных о масштабах загрязнения.

Исследователи установили, что степень поглощения микропластика зависит от размера рыб, их рациона и стадий развития амфибий. Полученные результаты помогают лучше понимать риски для экосистем и здоровья людей, поскольку рыба, обитающая в реках Сибири, является важным продуктом питания для жителей региона.

Несмотря на то что большая часть микропластика выводится из организма, мелкие частицы могут проникать в ткани и кровь, что требует дальнейших исследований. Эксперты отмечают, что высокое содержание микропластика в организмах рыб и амфибий может угрожать биологическому разнообразию и экологическому балансу.