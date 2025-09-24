В России к 2030 году в сфере беспилотников будет работать до миллиона специалистов

По его словам, быстрое развитие отрасли связано с расширением применения дронов в различных отраслях экономики. Беспилотные технологии используются в энергетике, логистике, сельском хозяйстве и других сферах, что создает потребность не только в инженерах и разработчиках, но и в операторах оборудования.

В настоящее время более 37 тысяч человек получают образование в области беспилотных авиационных систем. Для предотвращения кадрового дефицита важно не только прогнозировать потребности, но и активно знакомить абитуриентов с новыми профессиями.

Одним из эффективных инструментов подготовки кадров является международный проект «Кибердром», который поддерживает Минпромторг. С 2019 года в рамках проекта более 4 тысяч участников освоили профессию оператора беспилотников, а свыше 1,5 тысяч выпускников трудоустроились на промышленные предприятия, отметил Шпак.