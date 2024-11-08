В России модернизируют комплекс для 3D-зондирования Земли

Ранее комплекс мог работать только в инфракрасном спектре, но теперь специалисты оснастили его телевизионными каналами и разработали новое программное обеспечение для обработки данных. Результат — получение объемных изображений, которые могут быть использованы для различных задач, включая поиск пострадавших и диагностику инфраструктуры.

Комплекс можно установить под летательным аппаратом или на его борту, что значительно расширяет его применения. С помощью модернизированного устройства можно эффективно выявлять торфяные пожары, следить за состоянием лесных угодий, а также обнаруживать несанкционированные вырубки деревьев и проверять трубопроводы.

По словам Виллена Балоева, заместителя гендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям, новые технологии упростят оперативный поиск пострадавших и обеспечат более точное мониторирование важных объектов инфраструктуры.