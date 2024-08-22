Опубликовано 22 августа 2024, 19:31
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В России модернизируют радиолокатор спутника «Кондор-ФКА»Новая техника улучшит разрешение и срок службы оборудования
Концерн «Вега», входящий в холдинг «Росэлектроника», работает над модернизацией радиолокатора спутника «Кондор-ФКА». Совсем скоро, как сообщил советник генерального директора по космической и авиационной тематике Леонид Лаврентович, планируется получение изображений с улучшенным разрешением.
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Радиолокатор с синтезированной апертурой, который установлен на спутнике «Кондор-ФКА», позволяет проводить детальные и панорамные съемки Земли. Специалисты «Веги» трудятся над повышением информативности радиолокационного сигнала и продлением срока службы устройства.
Спутник «Кондор-ФКА» был успешно выведен на орбиту в мае 2023 года и предназначен для мониторинга сельского хозяйства, наблюдения за чрезвычайными ситуациями и анализа ледовой обстановки на Северном морском пути. Второй спутник планируется к запуску в третьем квартале 2024 года, что позволит значительно улучшить охват и детальность наблюдений.