В России модернизируют радиолокатор спутника «Кондор-ФКА»

Радиолокатор с синтезированной апертурой, который установлен на спутнике «Кондор-ФКА», позволяет проводить детальные и панорамные съемки Земли. Специалисты «Веги» трудятся над повышением информативности радиолокационного сигнала и продлением срока службы устройства.

Спутник «Кондор-ФКА» был успешно выведен на орбиту в мае 2023 года и предназначен для мониторинга сельского хозяйства, наблюдения за чрезвычайными ситуациями и анализа ледовой обстановки на Северном морском пути. Второй спутник планируется к запуску в третьем квартале 2024 года, что позволит значительно улучшить охват и детальность наблюдений.