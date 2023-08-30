В России на четверть сократилось число сдающих ЕГЭ по математике

Садовничий заявил о необходимости тщательного анализа и принятия соответствующих мер по преодолению этого спада. Он подчеркнул, что в настоящее время существует семь школьных олимпиад, направленных на привлечение талантливых школьников. В качестве примера он привел тот факт, что в текущем году пятая часть первокурсников физического факультета МГУ поступила в университет по результатам олимпиады по физике.

Всероссийский съезд учителей физики, где и выступал ректор, уже второй год подряд проходит в федеральном образовательном центре «Сириус». В этом году съезд собрал около 1500 педагогов, представителей вузов и экспертов из разных регионов России.