В России на дорогах появится музыкальная разметка

По словам главы компании Вячеслава Петушенко, новая разметка использует специальное программное обеспечение, создающее эффект проигрывания музыкального фрагмента при проезде автомобиля. Это позволит не только улучшить водительский опыт, но и повысить безопасность на дороге.

Кроме того, «Автодор» внедряет систему предупреждения водителей о выходе диких животных на дорогу. Система использует тепловизоры и видеокамеры для обнаружения и классификации объектов. Эти данные передаются на динамические табло, предупреждая водителей о возможной опасности. В настоящее время такие системы уже установлены на трассе М-1 в Смоленской области и завершается их монтаж на А-107, отметил Петушенко.