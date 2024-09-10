В России на дорогах появится музыкальная разметка

Опубликовано 10 сентября 2024, 18:321 мин.
В России на дорогах появится музыкальная разметкаСначала на трассе М-11 и А-107
Госкомпания «Автодор» анонсировала внедрение инновационных технологий на своих трассах. В этом году планируется испытание новой «музыкальной разметки» на участке трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург).
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По словам главы компании Вячеслава Петушенко, новая разметка использует специальное программное обеспечение, создающее эффект проигрывания музыкального фрагмента при проезде автомобиля. Это позволит не только улучшить водительский опыт, но и повысить безопасность на дороге.
Кроме того, «Автодор» внедряет систему предупреждения водителей о выходе диких животных на дорогу. Система использует тепловизоры и видеокамеры для обнаружения и классификации объектов. Эти данные передаются на динамические табло, предупреждая водителей о возможной опасности. В настоящее время такие системы уже установлены на трассе М-1 в Смоленской области и завершается их монтаж на А-107, отметил Петушенко.