В России начал работу отечественный аналог шахматной платформы Chess.com

Как отметили в пресс-службе, на myChess уже проводились различные турниры и стримы, а также запланировано добавление возможности игры с искусственным интеллектом и обучение шахматам с тренерами. Основатель myChess Зоя Арнацкая подчеркнула важность подобных проектов для развития шахмат в регионах России и поддержки молодых талантов.

Приложение myChess разработано исключительно российскими специалистами, а в планах разработчиков — интеграция платформы для организации офлайн турниров и расширение на другие виды игр. Платформа также планирует представиться на уровне стран БРИКС. Приложение уже доступно в магазине приложений Rustore и в скором времени появится в Google Play и AppStore.