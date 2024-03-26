В России начал работу отечественный аналог шахматной платформы Chess.com

Опубликовано 26 марта 2024, 14:41
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В России начал работу отечественный аналог шахматной платформы Chess.comОна уже есть в магазине приложений Rustore
В России начала работу отечественная шахматная платформа под названием myChess, которая является аналогом известного сайта Chess.com. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Платформа была создана российскими программистами в ответ на ограничения доступа к Chess.com, наложенные Роскомнадзором в апреле 2022 года.
Как отметили в пресс-службе, на myChess уже проводились различные турниры и стримы, а также запланировано добавление возможности игры с искусственным интеллектом и обучение шахматам с тренерами. Основатель myChess Зоя Арнацкая подчеркнула важность подобных проектов для развития шахмат в регионах России и поддержки молодых талантов.
Приложение myChess разработано исключительно российскими специалистами, а в планах разработчиков — интеграция платформы для организации офлайн турниров и расширение на другие виды игр. Платформа также планирует представиться на уровне стран БРИКС. Приложение уже доступно в магазине приложений Rustore и в скором времени появится в Google Play и AppStore.