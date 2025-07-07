Опубликовано 07 июля 2025, 20:021 мин.
В России начала работу спутниковая система зондирования «Кондор-ФКА»Спутники смогут вести круглосуточное наблюдение
Роскосмос официально ввел в эксплуатацию космическую систему дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА». В состав системы вошли два спутника, способные вести наблюдение с разрешением до 1 метра независимо от времени суток и погодных условий.
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Основными задачами системы станут мониторинг Арктического региона и Северного морского пути, а также создание детальных карт местности. Получаемые данные найдут применение в различных сферах — от сельского хозяйства и метеорологии до атомной энергетики и работы МЧС.
Как сообщили в госкорпорации, уже ведется работа по созданию третьего и четвертого аппаратов «Кондор-ФКА», которые позволят расширить возможности системы.
Ранее Совет Федерации утвердил закон, обязывающий частных владельцев космических аппаратов передавать информацию о них в «Роскосмос». Инициатива правительства РФ направлена на создание единого реестра всех космических объектов российского происхождения.