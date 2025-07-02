В Роскосмос будут передавать данные о частных космических аппаратах

Согласно документу, граждане и организации должны будут сообщать в госкорпорацию сведения о своих космических аппаратах — как планируемых к запуску, так и уже находящихся на орбите. Исключение сделано только для объектов государственной собственности, используемых Министерством обороны и подведомственными ему учреждениями.

Конкретные требования к составу информации, срокам и порядку ее предоставления «Роскосмос» определит самостоятельно. В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие этот процесс.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава Росреестра Олег Скуфинский обсудили совместные проекты и договорились о дальнейшем развитии партнерства. Основной темой встречи стало использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для картографирования и работы государственных сервисов.