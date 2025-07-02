В России
Опубликовано 02 июля 2025, 21:46
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В Роскосмос будут передавать данные о частных космических аппаратах

Совет Федерации одобрил соответствующий закон
Совет Федерации утвердил закон, обязывающий частных владельцев космических аппаратов передавать информацию о них в «Роскосмос». Инициатива правительства РФ направлена на создание единого реестра всех космических объектов российского происхождения.
В Роскосмос будут передавать данные о частных космических аппаратах

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Согласно документу, граждане и организации должны будут сообщать в госкорпорацию сведения о своих космических аппаратах — как планируемых к запуску, так и уже находящихся на орбите. Исключение сделано только для объектов государственной собственности, используемых Министерством обороны и подведомственными ему учреждениями.

Конкретные требования к составу информации, срокам и порядку ее предоставления «Роскосмос» определит самостоятельно. В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие этот процесс.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава Росреестра Олег Скуфинский обсудили совместные проекты и договорились о дальнейшем развитии партнерства. Основной темой встречи стало использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для картографирования и работы государственных сервисов.