В России начали блокировать просроченное молоко прямо на кассе

При сканировании штрихкода на кассе система проверяет товар в базе данных. Если обнаружены нарушения, например, просрочка или отсутствие легальной маркировки, продажа блокируется. Система работает как на обычных, так и на кассах самообслуживания.

По словам замгендиректора ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Реваза Юсупова, данная мера защищает не только покупателей, но и помогает надзорным органам. Если магазин пытается продать просроченный или нелегальный товар, информация об этом передается в Роспотребнадзор для проверки. С 1 сентября 2024 года данное правило распространится на всю розницу.

Крупные торговые сети, такие как «Магнит» и «Лента», уже внедрили систему «Честный знак» и не испытывают проблем с ее работой. По словам представителей «Ленты», система не влияет на скорость обслуживания покупателей и позволяет оптимизировать бизнес-процессы.

Система «Честный знак» является частью государственной системы маркировки товаров, которая призвана защитить потребителей от контрафакта и некачественной продукции.