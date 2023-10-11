В России начали испытания комплекса создания ядерного топлива для БРЕСТ-300

Ученые тестируют оборудование на линии изготовления смешанного нитридного уранплутониевого топлива, которое будет использовано в реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

В сообщении говорится, что далее планируется протестировать участок прессования таблеток ядерного топлива, по технологии таблетки снаряжены в тепловыделяющие элементы которые будут использованы для тепловыделяющих сборок чтобы загрузить в реактор.