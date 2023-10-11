В России
22:49, 11 октября 2023
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В России начали испытания комплекса создания ядерного топлива для БРЕСТ-300

На линии изготовления смешанного нитридного уранплутониевого топлива

На сайте Сибирского химического комбината, который относится к топливной компании Росатома "ТВЭЛ" говорится, что начались испытания комплекса модуля создания ядерного топлива для нового разработанного реактора БРЕСТ-300

В России начали испытания комплекса создания ядерного топлива для БРЕСТ-300

© Ferra

На Сибирском химическом комбинате началось комплексное опробование оборудования модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) ядерного топлива - первого промышленного объекта опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создающегося на СХК по проекту "Прорыв".

Сибирский химический комбинат

Ученые тестируют оборудование на линии изготовления смешанного нитридного уранплутониевого топлива, которое будет использовано в реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

В сообщении говорится, что далее планируется протестировать участок прессования таблеток ядерного топлива, по технологии таблетки снаряжены в тепловыделяющие элементы которые будут использованы для тепловыделяющих сборок чтобы загрузить в реактор.

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