В России начали испытывать новый газотурбинный двигатель для беспилотников

Иван Зубрилин, директор Инжинирингового центра университета, подчеркнул, что эксперимент будет проводиться в течение трех месяцев, чтобы экспериментально проверить характеристики двигателя на различных режимах работы.

Газотурбинный двигатель "Колибри" обладает высоким соотношением тяги и веса по сравнению с аналогичными установками. По оценкам ученых, беспилотник с этим двигателем при весе 45 килограммов сможет развивать скорость до 800 километров в час на высоте до 9 километров. Преимуществом также является его способность работать на керосине, что обеспечивает высокую энергоемкость по сравнению с используемыми в беспилотниках батареями.