В России начали исследование влияние болотных озер на парниковые газы

Руководитель проекта, директор коллективного центра «Мегапрофиль» ТГУ Сергей Воробьев отметил, что большая часть болотных озер в России пока остается малоизученной из-за труднодоступности местоположения. Однако, благодаря использованию аэролодок, ученые смогут добраться до этих объектов исследования.

За три года планируется обследовать сотни больших и малых озер на болотах Западной Сибири, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Основное внимание будет уделено изучению интенсивности эмиссии углерода с поверхности различных типов озер, отметили в пресс-службе.

Установленные камеры автоматически будут измерять эмиссию углекислого газа и метана, а также концентрацию растворенного углерода в воде. Исследователи также собираются выявить источники, которые производят углерод.

В пресс-службе добавили, что эти исследования позволят получить более точные данные о вкладе болотных озер Сибири и Арктики в образование парниковых газов. Понимание этого вклада поможет ученым лучше прогнозировать изменения климата и окружающей среды, а также разработать стратегии адаптации к ним.