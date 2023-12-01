В России начали изучение применения коротких пептидов в сельском хозяйстве

В пресс-службе отметили, что короткие пептиды, являющиеся белковыми фрагментами, способны улучшать метаболизм растений, повышать их устойчивость к стрессовым условиям и болезням, а также увеличивать всхожесть семян.

Исследователи сфокусированы на оценке влияния коротких пептидов на развитие стратегически важных культур, таких как пшеница, ячмень, соя и другие. Работы ведутся в рамках программы "Приоритет-2030". Они отмечают, что эффект от применения коротких пептидов наступает быстрее по сравнению с другими изучаемыми соединениями, что делает эту технологию перспективной для сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.