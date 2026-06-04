В России начали применять клетки для восстановления голоса

Опубликовано 04 июня 2026, 12:591 мин.
В России начали применять клетки для восстановления голосаМетод используют при повреждениях связок
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что в Клиническом центр вуза начали проводить операции по восстановлению голосовых складок с применением индивидуального биомедицинского клеточного продукта (БМКП). Это первый случай использования такой технологии в клинической практике в России для лечения подобных повреждений.
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Метод предназначен для пациентов с рубцовыми изменениями тканей голосовых складок, которые могут возникать после травм, воспалений или операций. Такие нарушения способны вызывать стойкие проблемы с голосом вплоть до его утраты.
В основе подхода малоинвазивная процедура, выполняемая через гортань без внешних разрезов. В поврежденную область вводят клеточный продукт на основе мезенхимных стромальных клеток пациента. Он способствует восстановлению тканей и постепенному замещению дефекта собственной структурой организма, отметили в пресс-службе.
Технология уже применена у первого пациента, его восстановление проходит нормально. Метод также может быть адаптирован для регенерации других тканей.