В России
Опубликовано 14 мая 2025, 16:18
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В России начали продавать стойкие к перепаду температур батарейки Saydo

Продукция уже поступила в 25 регионов и на маркетплейсы
С января 2025 года на российском рынке появились новые элементы питания под брендом SAYDO. За первый квартал продаж батарейки этого производителя начали продаваться более чем в 2 000 торговых точках в 25 регионах страны. Также продукция доступна на популярных онлайн-площадках, таких как OZON, Яндекс Маркет, Wildberries и «Детский мир».
В России начали продавать стойкие к перепаду температур батарейки Saydo

© Saydo

По данным компании «Сайдо Интернэшнл», которая продвигает бренд SAYDO, наибольшим спросом пользуются батарейки формата АА, ААА и специализированные литиевые элементы CR2032. Они применяются в широком спектре бытовых и специализированных устройств.

Одной из особенностей батареек SAYDO стало использование технологий, которые обеспечивают герметичность и защиту от протекания. В частности, компания применяет нейлоновую прокладку собственного производства, а также улучшенную формулу диоксида марганца, которая повышает срок службы элементов питания.

Батарейки рассчитаны на работу при температурах от -18 до +50 градусов Цельсия, что делает их пригодными для использования в условиях резких климатических перепадов. Также в составе отсутствуют вредные вещества, такие как кадмий и ртуть.

Несмотря на недавний старт, продукция уже начала набирать популярность среди покупателей, что подтверждается повторными заказами. В ближайших планах компании — выход на рынки стран СНГ и расширение ассортимента. Производитель также отметил, что в современных условиях покупатели все чаще ориентируются на стабильность и предсказуемый результат при выборе таких товаров.

Источник:Saydo
Автор:Ингела Воробьева
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