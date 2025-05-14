В России начали продавать стойкие к перепаду температур батарейки Saydo

По данным компании «Сайдо Интернэшнл», которая продвигает бренд SAYDO, наибольшим спросом пользуются батарейки формата АА, ААА и специализированные литиевые элементы CR2032. Они применяются в широком спектре бытовых и специализированных устройств.

Одной из особенностей батареек SAYDO стало использование технологий, которые обеспечивают герметичность и защиту от протекания. В частности, компания применяет нейлоновую прокладку собственного производства, а также улучшенную формулу диоксида марганца, которая повышает срок службы элементов питания.

Батарейки рассчитаны на работу при температурах от -18 до +50 градусов Цельсия, что делает их пригодными для использования в условиях резких климатических перепадов. Также в составе отсутствуют вредные вещества, такие как кадмий и ртуть.

Несмотря на недавний старт, продукция уже начала набирать популярность среди покупателей, что подтверждается повторными заказами. В ближайших планах компании — выход на рынки стран СНГ и расширение ассортимента. Производитель также отметил, что в современных условиях покупатели все чаще ориентируются на стабильность и предсказуемый результат при выборе таких товаров.