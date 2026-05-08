В России начали проектировать демонстраторы технологий для сверхзвукового самолёта

По словам министра, уже проводятся предварительные работы над самолётом. В конце апреля 2025 года НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского лайнера. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что Россия знает, как сделать такой аппарат, но он очень дорог в эксплуатации, и спроса на него пока нет.

Тем не менее создание научно-технического задела позволит в будущем, если появится экономическая целесообразность, быстрее развернуть работы. Пока проект находится на ранней стадии, и до реального самолёта ещё далеко. Однако исследования ведутся, и Россия сохраняет компетенции в сверхзвуковой гражданской авиации.

«Сегодня в рамках научно-исследовательских работ ведётся работа по проектированию и изготовлению демонстраторов технологий для сверхзвукового гражданского самолёта. Эта работа ведётся для создания научно-технического задела», — рассказал Алиханов.