В России начали производить ключевой компонент для микроэлектроники

Проект реализован на базе Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ. Инвестиции в создание производственной линии составили около 150 миллионов рублей. Мощности установки позволяют выпускать несколько сотен килограммов вещества в год, что полностью покрывает потребности отечественных предприятий.

Тартрат натрия используется для высокотехнологичной очистки электронных компонентов перед их интеграцией в устройства.

Пилотные партии вещества уже прошли аналитическую проверку и соответствуют строгим требованиям по десяти ключевым параметрам. Основным потребителем продукции станет компания «Светлана-Электронприбор» из Санкт-Петербурга.