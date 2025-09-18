В России начали производить ключевой компонент для микроэлектроники

Опубликовано 18 сентября 2025, 10:131 мин.
В России начали производить ключевой компонент для микроэлектроникиТомский университет запустил выпуск тартрата натрия
Томский государственный университет начал первое в России производство дигидрата тартрата натрия — вещества, критически важного для микроэлектронной промышленности. Разработка велась по заказу Минпромторга России в рамках программы развития электронного машиностроения до 2030 года.
Проект реализован на базе Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ. Инвестиции в создание производственной линии составили около 150 миллионов рублей. Мощности установки позволяют выпускать несколько сотен килограммов вещества в год, что полностью покрывает потребности отечественных предприятий.
Тартрат натрия используется для высокотехнологичной очистки электронных компонентов перед их интеграцией в устройства.
Пилотные партии вещества уже прошли аналитическую проверку и соответствуют строгим требованиям по десяти ключевым параметрам. Основным потребителем продукции станет компания «Светлана-Электронприбор» из Санкт-Петербурга.