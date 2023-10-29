В России начали производить выпечку из сверчков

Антон Стокоз, предприниматель из Ставропольского края, отметил, что производство муки из насекомых требует определенных условий, таких как температура воздуха и влажность. Его предприятие сосредоточилось на производстве муки из сверчков, которым был предоставлен строгий рацион питания: тыква, кабачки и кукуруза.

Сверчковая мука содержит до 75 г белка на 100 г продукта, в то время как в обычной муке этот показатель значительно ниже - от 2 до 5 г белка. Также в ней содержится больше железа, чем в говяжьей печени, добавил Антон Стокоз.

После замораживания сверчков проходят термическую обработку для производства специальной муки, которая добавляется в тесто. Каждый вид выпечки содержит свой процент муки, но общий объем не превышает 20%. Специалисты предприятия осуществили полное исследование сверчков и не нашли показателей, влияющих отрицательно на здоровье человека.