В России начали производить выпечку из сверчков

В России начали производить выпечку из сверчковСверчковая мука содержит до 75 г белка на 100 г продукта
Скоро в российских магазинах можно будет найти печенье, конфеты, макароны и другие деликатесы, произведенные из необычного сырья - сверчков. Корреспондент из "Известий", Анна Ничуговская, рассказала о подробностях создания этих продуктов после посещения производственных мест в Ставропольском крае и Московской области.
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Антон Стокоз, предприниматель из Ставропольского края, отметил, что производство муки из насекомых требует определенных условий, таких как температура воздуха и влажность. Его предприятие сосредоточилось на производстве муки из сверчков, которым был предоставлен строгий рацион питания: тыква, кабачки и кукуруза.
Сверчковая мука содержит до 75 г белка на 100 г продукта, в то время как в обычной муке этот показатель значительно ниже - от 2 до 5 г белка. Также в ней содержится больше железа, чем в говяжьей печени, добавил Антон Стокоз.
После замораживания сверчков проходят термическую обработку для производства специальной муки, которая добавляется в тесто. Каждый вид выпечки содержит свой процент муки, но общий объем не превышает 20%. Специалисты предприятия осуществили полное исследование сверчков и не нашли показателей, влияющих отрицательно на здоровье человека.