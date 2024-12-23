В России
Опубликовано 23 декабря 2024, 17:17
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В России начали производство псевдоспутников для связи и спасательных операций

Стратосферные беспилотники дешевле и универсальнее космических аппаратов
В России запущено производство первых опытных образцов псевдоспутников — беспилотных стратосферных самолетов, способных выполнять задачи, аналогичные орбитальным спутникам, но на значительно меньшей высоте. Эти аппараты экономичнее в запуске и эксплуатации, что делает их доступным решением для множества задач.
В России начали производство псевдоспутников для связи и спасательных операций

© Ferra.ru

Псевдоспутники будут оснащены солнечными батареями, расположенными на верхней поверхности крыла. Четыре электрических двигателя обеспечат беспосадочный полет в течение месяца и дольше, используя днем энергию солнца, а ночью — накопленный запас. Об этом сообщил руководитель проекта Николас Оксман, исполнительный директор компании «Стратолинк».

Полноразмерный вариант аппарата будет весить 315 кг, иметь размах крыла 40 метров и развивать скорость от 120 до 140 км/ч. Пока в производство запущены два уменьшенных образца в масштабе 1:5 для тестирования технологий.

Псевдоспутники находят применение в ситуациях, требующих быстрой и эффективной организации связи и навигации. Они пригодятся при ликвидации последствий стихийных бедствий, в поисково-спасательных операциях, а также для обеспечения связи и интернета в удаленных районах.