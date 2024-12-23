В России начали производство псевдоспутников для связи и спасательных операций

Псевдоспутники будут оснащены солнечными батареями, расположенными на верхней поверхности крыла. Четыре электрических двигателя обеспечат беспосадочный полет в течение месяца и дольше, используя днем энергию солнца, а ночью — накопленный запас. Об этом сообщил руководитель проекта Николас Оксман, исполнительный директор компании «Стратолинк».

Полноразмерный вариант аппарата будет весить 315 кг, иметь размах крыла 40 метров и развивать скорость от 120 до 140 км/ч. Пока в производство запущены два уменьшенных образца в масштабе 1:5 для тестирования технологий.

Псевдоспутники находят применение в ситуациях, требующих быстрой и эффективной организации связи и навигации. Они пригодятся при ликвидации последствий стихийных бедствий, в поисково-спасательных операциях, а также для обеспечения связи и интернета в удаленных районах.