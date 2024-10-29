В России начали работу по созданию персонального QR-кода для оплаты покупок

По словам Дубынина, с помощью мобильного приложения пользователи смогут генерировать уникальный QR-код, который затем можно будет показать на кассе для мгновенной оплаты. Он отметил, что новая технология значительно упростит клиентский путь, ведь для завершения оплаты будет достаточно лишь продемонстрировать QR-код.

Однако внедрение данной технологии потребует замены устаревшего оборудования на новых терминалах. НСПК активно обсуждает данный проект с банками, заинтересованными в его реализации, добавил генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.