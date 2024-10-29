В России начали работу по созданию персонального QR-кода для оплаты покупок

Опубликовано 29 октября 2024, 15:071 мин.
В России начали работу по созданию персонального QR-кода для оплаты покупокНСПК и ЦБ внедрят новые технологии для удобства пользователей
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», совместно с Центральным банком России разрабатывает новый персональный QR-код для упрощения процесса оплаты покупок, сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.
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По словам Дубынина, с помощью мобильного приложения пользователи смогут генерировать уникальный QR-код, который затем можно будет показать на кассе для мгновенной оплаты. Он отметил, что новая технология значительно упростит клиентский путь, ведь для завершения оплаты будет достаточно лишь продемонстрировать QR-код.
Однако внедрение данной технологии потребует замены устаревшего оборудования на новых терминалах. НСПК активно обсуждает данный проект с банками, заинтересованными в его реализации, добавил генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.