В России начали серийно выпускать встраиваемые в стену зарядные станции

Станции, предназначенные для подземных парковок жилых комплексов, представляют собой компактные устройства с корпусом, установленным на стене или встроенным в нее. Они защищены от повреждений и несанкционированного доступа к разъему. Для балансировки мощности в паркинге предусмотрена синхронизация нескольких станций.

Производство зарядных станций локализовано в Сарапуле, а предприятие станет резидентом нового технопарка «ИКСЭл-Сарапул». В текущем году планируется произвести и продать более 3 тысяч таких станций по всей России, отметили в пресс-службе.