В России начали серийно выпускать встраиваемые в стену зарядные станции

Опубликовано 08 мая 2024, 13:46
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В России начали серийно выпускать встраиваемые в стену зарядные станцииДля электромобилей
В пресс-службе торгово-производственного холдинга (ТПХ) «Русклимат» сообщили, что компания «Национальные зарядные системы» запустила массовое производство новой зарядной станции, встроенной в стену, предназначенной для электромобилей. Устройство, разработанное собственными силами, уже доступно для заказа и было впервые представлено на выставке в Санкт-Петербурге.
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Станции, предназначенные для подземных парковок жилых комплексов, представляют собой компактные устройства с корпусом, установленным на стене или встроенным в нее. Они защищены от повреждений и несанкционированного доступа к разъему. Для балансировки мощности в паркинге предусмотрена синхронизация нескольких станций.
Производство зарядных станций локализовано в Сарапуле, а предприятие станет резидентом нового технопарка «ИКСЭл-Сарапул». В текущем году планируется произвести и продать более 3 тысяч таких станций по всей России, отметили в пресс-службе.